Сурков считает, что Украина не достойна возвращения Донбасса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины, так как она этого не достойна.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в четверг в издании "Актуальные комментарии".

Отвечая на вопрос, что для вас Донбасс, Сурков подчеркнул, что Донбасс для него "не что, а кто". "Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились", - сказал он.

Сурков также заметил, что в Донбассе "и на гражданке жизнь не сахар". "Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", - подчеркнул он.