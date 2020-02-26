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Совфед ратифицировал соглашение с Сирией о военной фельдъегерской связи

Как рассказала сенатор Ольга Ковитиди, это необходимо для защиты секретной служебной информации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение России с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Согласно пояснительным материалам, документом устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

Как пояснила во вторник на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности сенатор Ольга Ковитиди, в соответствии с этим соглашением российским фельдъегерям предоставляется "серьезный иммунитет" - при доставке военной корреспонденции они смогут носить табельное оружие, а при пересечении границ их никто не имеет право досматривать. По словам Ковитиди, у фельдъегерей фактически появляется "дипломатическая неприкосновенность". Она добавила, что принятие данного закона необходимо в целях защиты секретной служебной информации.

Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время в связи с отсутствием правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имеются объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создает "предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации". Фельдъегерям предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.

Теги
СирияРоссия
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