Совфед утвердил порядок рассмотрения закона о поправке к Конституции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял постановление о порядке рассмотрения закона о поправке к Конституции РФ, в котором в том числе определил, что сенаторы будут дважды голосовать за закон при его обсуждении.

Согласно документу, по результатам обсуждения на пленарном заседании СФ на голосование отдельно будет вынесен вопрос об одобрении поправки к Конституции РФ (статья 1) и закон о поправке к Конституции РФ в целом.

Постановление будет действовать до тех пор, пока не будет завершена парламентская процедура, связанная с рассмотрением закона. В частности, в нем определено, что комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству обобщит предложения комитетов по проекту указанного закона и подготовит заключение. На заседании Совфеда в день обсуждения закона будет рассмотрено заключение Общественной палаты (ОП) РФ по результатам общественной экспертизы законодательной инициативы, если оно поступит в верхнюю палату парламента, а членам ОП РФ будет предоставлено слово для выступления. Кроме того, оговаривается, что на заседание СФ по решению Совета палаты могут быть приглашены уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, генеральный прокурор РФ и другие должностные лица.

После голосования сенаторов по этому закону председатель СФ направит текст в региональные парламенты для рассмотрения. Вопрос о результатах рассмотрения закона субъектами РФ будет включен без обсуждения и голосования в повестку дня заседания палаты после представления регионами соответствующих постановлений в Совет Федерации. Постановление палаты об установлении результатов рассмотрения закона региональными парламентами принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.

В документе отмечается: "если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается".

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.