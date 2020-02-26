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Кризис в Сирии

Нарышкин заявил, что "Белые каски" ведут информационную войну против Сирии

Глава Службы внешней разведки подчеркнул, что эта организация финансируется "заокеанскими и британскими разведывательными службами"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Организация "Белые каски" финансируется западными спецслужбами и ведет информационную войну против сирийского народа, заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, открывая выставку "Белые каски": пособники террористов и источники дезинформации", организованную Фондом исследования проблем демократии и Российским фондом мира.

"Белые каски" - организация, которая финансируется заокеанскими и британскими разведывательными службами и исполняет их задания в рамках информационной войны, которую они ведут против граждан Сирии, против Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Российские военные доказали, что кадры о якобы примененном в сирийской Думе химическом оружии оказались фальшивкой, напомнил Нарышкин. "Два года назад мир облетели шокирующие кадры, которые якобы свидетельствуют о применении сирийской правительственной армией в сирийском городе Дума химического оружия против гражданского населения. Прошло совсем немного времени, и российские военные вместе с журналистами и сирийскими гражданами провели собственное расследование и убедительно доказали, что те кадры были фальшивкой, изготовленной одиозной организацией "Белые каски", - отметил председатель РИО.

Он добавил, что при подготовке выставки использовались материалы книги "Белые каски": пособники террористов и источники дезинформации", в которой представлено более 100 интервью с бывшими сотрудниками организации, гражданами Сирии и очевидцами тех событий. "Даже беглое знакомство с материалами, которые представлены на выставке и в книге, дает представление о том цинизме информационной войны, которую ведут западные спецслужбы против населения Сирии и сирийского законного правительства, используя для этого одиозную организацию "Белые каски", - добавил Нарышкин.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСирияРоссияКризис в Сирии
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