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Лавров: в ОБСЕ преобладает конфронтационная риторика вместо поиска компромиссов

Москва высоко ценит стремление Тираны провести консультации с Россией в связи с председательством Албании в ОБСЕ в 2020 году, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает настрой албанского председательства в ОБСЕ на создание условий для конструктивной работы в условиях, когда в организации преобладает конфронтационная риторика. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам Европы Албании Эди Рамой, который является действующим председателем ОБСЕ.

"Излишне говорить о том, что ситуация в международных отношениях непростая, - отметил он. - Это в полной мере сказывается на деятельности ОБСЕ, где, к сожалению, сейчас преобладают конфронтационная риторика и стремление наращивать полемику вместо поиска компромиссных, консенсусных основ для конструктивной работы".

"Конечно, в этой ситуации роль председателя особенно важна, - продолжил Лавров. - Председатель может и должен способствовать созданию условий для конструктивной работы, и я с удовлетворением отмечаю, что в своих публичных выступлениях в качестве [действующего] председателя ОБСЕ вы декларировали именно такой настрой. Мы это полностью поддерживаем".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва высоко ценит стремление Тираны провести консультации с Россией в связи с председательством Албании в ОБСЕ в 2020 году. Нынешняя встреча, по его словам, будет также полезной с точки зрения возможности "обменяться оценками двусторонних отношений".

Теги
АлбанияЛавров, Сергей ВикторовичРоссияРама, Эди
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