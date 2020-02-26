20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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75-летие Победы

Кремль пока не направлял Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не направлял президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, действительно пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины я точно не могу сказать, мне нужно будет уточнять", - отметил представитель Кремля. Он пообещал "на днях" ответить на вопрос, будет ли Зеленский приглашен на 9 мая в Москву.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович75-летие Победы
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