Лавров: обязательства Албании перед НАТО не мешают развитию двусторонних отношений с РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поступательному развитию двусторонних отношений между Россией и Албанией не должны помешать обязательства албанской стороны перед НАТО и США. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам Европы Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.

"Я уже говорил, что мы готовы развивать отношения настолько интенсивно, насколько это комфортно нашим албанским коллегам, но господин премьер-министр упомянул об обязательствах, которые они имеют перед НАТО и конкретно перед США как перед союзником. Нам также известно о стремлении Албании войти в состав Евросоюза, - сказал глава МИД РФ. - Мы это все понимаем, это является политической реальностью, но есть масса примеров, когда никакие обязательства, которые я упомянул, не мешают развиваться нормальным и добрым отношениям".

По словам Лаврова, такие отношения приносят взаимную выгоду и в торговле, и в инвестициях, и в экономическом сотрудничестве. "Не вижу никаких причин, которые могли бы воспрепятствовать нам выстраивать подобные добрые отношения, позволяющие развивать контакты между людьми, а также в культурной, гуманитарной и образовательной сферах", - добавил он.

Договор о дружбе с Албанией

Договор о дружбе и сотрудничестве с Албанией, который был подписан еще в 2004 году, до сих пор не ратифицирован, но Россия готова ввести его в действие, заявил Лавров.

"В 2004 году, вскоре после того, как я был назначен министром, я осуществил визит в Тирану, в ходе которого с министром иностранных дел Албании господином [Кастриотом] Исляме мы подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, - сказал Лавров. - Он до сих пор не ратифицирован, потому что албанская сторона положила на полочку этот документ и не стала давать ему дальнейший ход. Он существует, он готов, и мы вполне можем этот документ ввести в действие, чтобы у нас были четкие принципы и основы для наших отношений".