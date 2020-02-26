МИД РФ назвал статью в швейцарской газете попыткой возродить антироссийскую шпиономанию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Публикация в газете Sonntagszeitung о поимке "российского шпиона" является нелепым русофобским вбросом. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

Как указали в министерстве, 16 февраля газета Sonntagszeitung опубликовала статью под заголовком "Швейцария впервые осудила российского шпиона", в которой раскручивается сюжет о задержании на территории конфедерации лица, якобы осуществлявшего политический шпионаж в пользу России.

В дипведомстве обратили внимание, что автор публикации не приводит никаких конкретных фактов и доказательств в пользу излагаемых домыслов. "Разбрасываясь серьезными обвинениями, издание не ссылается на официальные комментарии Федеральной разведывательной службы или Федеральной прокуратуры Швейцарии. Уверенность журналиста, что речь идет именно о гражданине России, предположительно сотруднике Службы внешней разведки - дескать, "одной из трех действующих на территории Швейцарии российских спецслужб", - основывается исключительно на анонимных источниках", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что недостаточность доказательной базы в очередной раз не стала препятствием для публикации "откровенно русофобского материала, изобилующего пропагандистскими фейками". "Вынуждены с сожалением констатировать, что нелепый антироссийский вброс Sonntagszeitung дал повод и ряду других изданий реанимировать забытую было тему "российского шпионажа" в Швейцарии", - подытожили в дипведомстве.