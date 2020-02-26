В "Единой России" создали аппарат председателя партии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева создан в аппарате партии, он в том числе будет взаимодействовать с правозащитным центром единороссов. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Решением президиума генсовета "Единой России" создан аппарат председателя партии Дмитрия Медведева. Структура займется формированием графика председателя, проработкой мероприятий с его участием, в том числе в регионах, а также приемов граждан", - проинформировали в пресс-службе. Там также уточнили, что "отдельным направлением работы станет взаимодействие с правозащитным центром "Единой России".

Руководителем аппарата назначена Жанна Одинцова, которая перешла на работу в партию с должности помощника председателя правительства РФ, добавили в пресс-службе.

Решение о создании правозащитного центра "Единой России" было принято на съезде партии 23 ноября 2019 года. Центр принимает обращения через общественные приемные партии, действующие во всех регионах.