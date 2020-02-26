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Небензя: РФ ждет ответа от США на предложение продлить ДСНВ без предварительных условий

По словам российского постпреда при ООН, "призывы к России продлить СНВ не по адресу"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия ждет ответа от США на предложение продлить без предварительных условий действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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"Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий, - подчеркнул он. - Ждем ответа".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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