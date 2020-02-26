Небензя: РФ ждет ответа от США на предложение продлить ДСНВ без предварительных условий

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия ждет ответа от США на предложение продлить без предварительных условий действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).