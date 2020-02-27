Путин и Мишустин проведут переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым

МОСКВА, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в России с визитом.

"Главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Жээнбеков также примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации.

В тот же день, как уточнили в пресс-службе правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудит с Жээнбековым актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях.

Как рассказал в интервью ТАСС Жээнбеков, "перекрестный год Кыргызстана и России является не только масштабным, но и уникальным событием, которое впервые проводится на пространстве СНГ". По его данным, в общей сложности программа проведения перекрестного года включает в себя более двухсот событий. Он добавил, что церемония открытия перекрестного года пройдет в Москве в Государственном Кремлевском дворце. "Лучшие мастера искусств наших стран подготовили гала-концерт. Это будет началом целого комплекса совместных мероприятий, запланированных на 2020 год. Убежден, что они будут проведены на высоком уровне и позволят укрепить многогранное взаимодействие между Кыргызстаном и Россией", - считает Жээнбеков.

Во время перекрестного года стороны уделят внимание "не только традиционным культурно-гуманитарным мероприятиям", но и планируют усилить сотрудничество "в политической, экономической сферах, а также в межпарламентском и межрегиональном взаимодействии". "В рамках перекрестного года проведению совместных масштабных мероприятий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет уделено повышенное внимание как с кыргызской, так и с российской стороны", - уточнил президент Киргизии.

Как он заверил, республика намерена "двигаться вперед вместе с Россией". "Никаких препятствий для этого не существует, именно поэтому сотрудничество с Российской Федерацией сейчас развивается на основе союзничества и стратегического партнерства. Политический и экономический диалоги тоже проходят исключительно с учетом взаимного доверия и понимания", - убежден президент Киргизии. По его оценке, у Киргизии и России "нет никаких проблем" в области взаимодействия "на внешнеполитическом, военно-техническом, торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других важных с точки зрения межгосударственных связей направлении".