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Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию с визитом

Спикер Совфеда встретится с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко посетит с визитом Белоруссию 5-6 марта. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Совета Республики (верхней палате) Национального собрания Белоруссии.

"5 марта с Валентиной Матвиенко встретится председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах", - отметили в парламентской пресс-службе.

По ее информации, в этот же день спикеры верхних палат парламентов примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Белоруссии и России, который состоится в Минске осенью нынешнего года. Главной темой форума станет историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России, уточнили в пресс-службе.

В Совете Республики сообщили, что в Минске глава Совфеда примет участие в церемонии передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в рамках международной акции памяти "Во славу общей Победы!". 6 марта Матвиенко и Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссия
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