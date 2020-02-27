Песков сообщил, что большинство стран оформили загрансобственность СССР на Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Почти все страны уже переоформили права на советскую загрансобственность на своей территории в пользу России. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась де-юре и де-факто, - отметил он. - Вместе с тем есть еще некоторые страны, где эта работа не завершена". Представитель Кремля не стал уточнять, о каких странах идет речь, отметив, что их не так много, хотя и "не одна и не две, их чуть больше".

В среду президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что Россия как правопреемник СССР так и не получила все полагающиеся ей зарубежные активы Союза, несмотря на выплату долгов всех бывших советских республик. Тогда он отметил, что речь идет об объектах на территории "некоторых вновь образованных на пространствах Советского Союза государств".