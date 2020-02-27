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Мишустин заявил, что кабмин РФ заинтересован в конструктивном взаимодействии с Киргизией

Премьер-министр России также отметил важность межрегионального диалога двух стран

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство России заинтересовано в максимально конструктивном взаимодействии с Киргизией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Правительство России заинтересовано в максимально конструктивном взаимодействии с киргизскими коллегами", - сказал Мишустин. Он добавил, что "российско-киргизские отношения носят стратегический, союзнический характер, динамично развиваются торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество".

По словам главы российского кабмина, важным является и межрегиональный диалог двух стран. Он сообщил, что в Екатеринбурге во второй половине 2020 года состоится российско-киргизская межрегиональная конференция.

Премьер напомнил, что Жээнбеков 27 февраля также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем примет участие в церемонии открытия перекрестного Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Киргизии в России. Он выразил уверенность, что российско-киргизский перекрестный год, программа которого охватывает свыше 200 совместных мероприятий, "станет знаменательным событием и придаст новый импульс укреплению двустороннего взаимодействия".

"Мы также ждем вас 9 мая на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавил Мишустин.

Он попросил киргизского президента передать слова приветствия премьер-министру Киргизии Мухаммедкалыю Абылгазиеву, с которым российский премьер встречался в конце января в Алма-Ате на заседании Евразийского межправсовета.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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