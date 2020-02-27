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Борьба с коррупцией

Полпред в СКФО потребовал от силовых структур новых подходов в борьбе с коррупцией

Юрий Чайка отметил, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка потребовал от правоохранительных и надзорных органов новых подходов в выявлении и расследовании коррупционных преступлений, в том числе при реализации национальных проектов. Об этом он заявил в ходе выездного совещания во Владикавказе, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"От правоохранительных и надзорных органов требуются новые, современные, действенные подходы в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений. В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов страны. Государство концентрирует огромные ресурсы для достижения цели национального развития, и нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих финансовых потоков. Более активно нужно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, а также в топливно-энергетическом комплексе", - сказал Чайка.

По его словам, наибольшим коррупционным рискам по-прежнему подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, а также осуществления контрольно-разрешительных полномочий.

В прошлом году на Северном Кавказе, по данным полпреда, было выявлено более 2 тыс. коррупционных преступлений, из которых 893 связаны со взяточничеством. Судами было рассмотрено 978 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 1054 лиц, вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц. По оконченным производствам по уголовным делам в размере 2,8 млрд рублей реально возмещено 1,2 млрд рублей или 42%. При этом Чайка уточнил, что с учетом высокой латентности преступлений коррупционной направленности, имеющиеся цифры не отражают в полной мере истинного положения дел в данной сфере.

Проблемы в борьбе с коррупцией

По словам полпреда, анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы.

"Отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы государственной власти и местного самоуправления, функционирование которой должно быть направлено на минимизацию коррупционных рисков и недопущение кланово-корпоративных принципов формирования кадровой политики, - сказал Чайка.

По его мнению, необходимо пересмотреть подход к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

Актуальными задачами Чайка назвал развитие системы информационного обеспечения деятельности антикоррупционных органов субъектов округа, а также их дальнейшее кадровое укрепление. Он также отметил, что требует совершенствования работа по всестороннему изучению исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления, кроме того, в субъектах округа имеются отдельные проблемы в организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияБорьба с коррупцией
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