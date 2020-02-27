Путин отметил поступальное развитие отношений между РФ и Киргизией по всем направлениям

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что более 200 мероприятий в рамках перекрестных годов РФ и Киргизии пройдут интересно и послужат развитию двусторонних отношений. Такое мнение российский лидер высказал, открывая в четверг переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

"Сегодня будем иметь возможность открыть это мероприятие [перекрестный год России с Киргизией и перекрестный год Киргизии в России], в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений", - сказал Путин.

Глава российского государства констатировал, что двустороннее взаимодействие РФ и Киргизии развивается поступательно по всем направлениям. Он напомнил, что Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером для Киргизии. Путин подчеркнул, что с его визави ему всегда есть, что обсудить, в том числе вопросы инвестиций, объем товарооборота и т.д. "Уверен, так будет и в текущем году", - подчеркнул Путин, добавив, что рад видеть своего киргизского коллегу в Кремле.

С российской стороны в беседе принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер, председатель российской части межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков. Киргизию представляет глава МИД Чингиз Айдарбеков, вице-премьер Эркин Асрандиев, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.