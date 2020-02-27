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Дело Виктора Бута

Захарова: нарушения прав Бута в тюрьме США не останутся без последствий

По информации посольства РФ в США, россиянина перевели в спецблок якобы из-за несанкционированного контакта с журналистом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Нарушения прав россиянина Виктор Бута, переведенного в спецблок строгого режима тюрьмы города Марион (штат Иллинойс), не останутся без последствий. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации посольства России в США, причиной перевода россиянина в спецблок стал "не только его несанкционированный контакт с журналистом, но и якобы имевшая место переписка с другим заключенным иранского происхождения", отметила дипломат. По словам адвоката, общение с прессой было одобрено администрацией тюрьмы, добавила она.

"Легитимная переписка российского гражданина ошибочно попала другому осужденному, что запрещено правилами тюрьмы. Юристы планируют задействовать процедуру обжалования вплоть до обращения в суд", - сказала Захарова. - "Со своей стороны выражаем особое возмущение фактом проверки Бута тюремными властями, включая полное раздевание, обследование, проводившееся якобы с целью поиска запрещенных предметов и веществ".

Как отметила дипломат, такое отношение к российским гражданам характерно для американской системы. "Эти действия не будут оставлены без последствий, это очевидно", - подчеркнула она.

Ранее посольство России в США направило в Госдепартамент ноты протеста в связи с переводом Бута в спецблок строгого режима.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на 15 млн долларов.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Виктора Бута
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