Захарова прокомментировала запланированное подписание соглашения между США и талибами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. США, обвинявшие Россию в поддержке талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), в результате сами осознали необходимость диалога с этим движением. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намеченное на 29 февраля подписание соглашения между США и талибами о выводе иностранных войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране.

"Российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Афганистане, поддержке упомянутых переговоров, которые должны открыть путь к запуску прямого, инклюзивного межафганского диалога о мире и достижению политического урегулирования в этой стране. Вот за эту самую позицию нас не просто критиковали, нас опять пытались привязать к какому-то позорному столбу, выставить государством, которое не поддерживает международное право и разрушает его. Мало того, нас обвиняли чуть ли не в поддержке международного терроризма ровно за эту позицию, которая сейчас и восторжествовала", - указала она.

Захарова добавила, что специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов примет участие в церемонии подписании американо-талибского соглашения в Дохе в качестве приглашенного гостя.

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны. Телеканал TOLO News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля. Как заявлял ТАСС официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин, действие режима продлится семь дней.