"Единая Россия" в марте сменит секретарей в некоторых региональных отделениях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" в марте проведет ротацию секретарей некоторых региональных отделений. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"Во второй половине марта ожидается смена секретарей порядка 15 региональных отделений. Среди тех, кто возглавит партию в регионах, будут и губернаторы", - отмечается в сообщении.

Осенью прошлого года президиум генсовета "Единой России" назначил руководителей 13 субъектов Российской Федерации секретарями региональных отделений партии. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак тогда заявлял, что вопрос обновления корпуса секретарей региональных отделений партии не закрыт. Политик не исключал, что очередная ротация пройдет весной. При этом он пояснял, что "никакой разнарядки (на ротацию - прим. ТАСС) нет". По мнению Турчака, партия стала эффективнее работать в регионах, где губернаторы возглавили региональные отделения.

Согласно уставу "Единой России", секретарь является высшим должностным лицом регионального отделения партии, избирается конференцией отделения на срок полномочий президиума регионального политического совета.