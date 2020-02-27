Путин назначил Валерия Песенко замминистра юстиции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции России Валерия Песенко, освободив его от должности первого замглавы Минюста. Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Песенко Валерия Николаевича заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Песенко с 1976 по 2005 год служил в Вооруженных силах, органах госбезопасности СССР и РФ. После этого в течение двух лет работал в администрации Тверской области, а затем еще 4 года занимал пост председателя избирательной комиссии этого региона. С 2011 по 2016 годы замещал различные должности в аппарате Центральной избирательной комиссии РФ. Затем до 2019 года руководил коммерческими фирмами.

С января 2019 года Песенко проходит службу в Минюсте России, замещая должности начальника управления Минюста России по Республике Крым и директора департамента управления делами. 23 декабря прошлого года Путин назначил его первым замминистра юстиции. Песенко является действительным государственным советником РФ 2-го класса.