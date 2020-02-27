Лавров обсудил с членом ЦК палестинского движения ФАТХ ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аль-Шейхом обсудил палестино-израильское урегулирование.

"В ходе беседы основное внимание было уделено дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-палестинских отношений с упором на углубление политического диалога по актуальной ближневосточной проблематике. С российской стороны была подтверждена приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН и Арабскую мирную инициативу, подчеркнута безальтернативность налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами под эгидой международного "квартета", - указывается в документе.

Российская сторона акцентировала важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП).

Аль-Шейх также провел консультации со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Михаилом Богдановым.