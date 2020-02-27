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Рябков: РФ призывает Израиль и США к обсуждению безъядерной зоны на Ближнем Востоке

По словам замглавы российского МИД, бездействие губительно для Договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны Израиля и США к обсуждению возможного создания на Ближнем Востоке зоны свободной от ядерного оружия. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы ожидаем продолжения практики проведения конференций и дискуссий по зоне свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке. Дискуссии на эту тему продолжатся на предстоящей 27 апреля обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы призываем коллег из Израиля и США отнестись к этому не как к осложняющему обстоятельству, а как к возможности доводить свои подходы до сведения других участников этого процесса, обсуждать тематику безопасности в регионе с коллегами из арабских стран и вообще в целом заниматься этой проблематикой в регионе в широком формате", - сказал он.

По словам Рябкова, то, что до сих пор российская постановка вопроса не встретила понимания у израильтян и американцев, - не повод отказываться от данного подхода. "Потому что по большому счету альтернативы нет. В 1995 году, когда была принята резолюция о бессрочном продлении Договора о нераспространении ядерного оружия, элементом решения было движение по направлению создания такой зоны. Прошло уже 15 лет, неизвестно сколько пройдет еще, но бездействие губительно для ДНЯО", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил, что неучастие Израиля в ДНЯО не является оправданием для отказа от задачи укрепления региональной безопасности, в том числе через обсуждение создания такой зоны. "Эту постановку вопроса мы доводим откровенно, предметно и, я надеюсь, логично до коллег из Израиля, до наших американских коллег. И эта наша постановка вопроса находит достаточное понимание и встречает достаточно конструктивное отношение со стороны арабских государств, со стороны Ирана и со стороны европейцев, включая ближайших союзников США, в том числе Великобританию. Это нами поддерживается, мы хотим укреплять взаимодействие в направлении реализации данной идеи", - заключил Рябков.

Теги
СШАИзраильРябков, Сергей Алексеевич
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