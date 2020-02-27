Медведев: РФ готова постоянно взаимодействовать с Киргизией по линии Советов безопасности

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия готова к постоянному взаимодействию с Киргизией по линии Советов безопасности, спецслужб и силовых ведомств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Сейчас я сердечно вас приветствую уже в качестве заместителя председателя Совета безопасности. У вас сегодня были большие переговоры с президентом нашей страны, в правительстве были переговоры, ну и есть возможность какие-то нюансы наших отношений обсудить и в ходе нашей с вами встречи", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что у России и Киргизии очень много важных проектов. "Мы - союзники и в экономической сфере, и в сфере обеспечения безопасности в рамках ОДКБ, в рамках других договоров, в которых мы совместно принимаем участие. Поэтому и по этим вопросам нам нужна постоянная форма взаимодействия между Советами безопасности, между силовыми ведомствами, между спецслужбами наших стран. Мы, безусловно, к такого рода взаимодействию с дружественной Киргизской Республикой готовы. И всегда рады видеть вас на российской земле", - сказал Медведев.