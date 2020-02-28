ЦИК получил 14,8 млрд рублей на проведение голосования по изменениям в Конституции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.

"Проинформирую, что выделены средства на проведение общероссийского голосования... это 14,8 млрд рублей", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

По словам Булаева, ЦИК не позднее чем через 10 дней должен распределить эти средства. "Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК", - уточнил он.

Президент Владимир Путин 14 февраля поручил правительству России оперативно выделить Центризбиркому необходимые средства из бюджета для проведения общероссийского голосования. Согласно распоряжению главы государства, объем средств должен быть не меньше суммы, выделенной на выборы президента РФ 2018 года.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.