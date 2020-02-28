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Матвиенко и Володин проведут 2 марта встречи со спикером парламента Финляндии

Стороны обсудят вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатели обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин проведут 2 марта встречи со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет 2 марта встречу с председателем парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном", - сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин также проведет встречу с Ванханеном в этот день. "Стороны обсудят вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия России и Финляндии в рамках парламентского измерения", - отметили в думской пресс-службе.

Володин встречался с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко 15 января 2019 года в Москве. Спикеры обсудили ситуацию на Украине, в ПАСЕ и сотрудничество двух стран в рамках межпарламентских структур, напомнили в пресс-службе.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаФинляндияРоссия
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