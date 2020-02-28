{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК учитывает ситуацию с коронавирусом перед голосованием по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что в ЦИК научились анализировать и прогнозировать не только внутрисистемные факторы, но и внешние
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России учитывает ситуацию с распространением коронавируса при подготовке к проведению общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции. Об этом журналистам в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Мы в ЦИК научились анализировать и прогнозировать не только факторы внутрисистемные, но и внешние факторы. Поэтому мы все учитываем в меру нашей возможности. Надеюсь, что не дойдет до нас это [коронавирус], надеюсь, что этот фактор нам не помешает", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, учитывает ли ЦИК ситуацию с коронавирусом при подготовке к проведению голосования.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи инфицирования были выявлены в 46 странах, включая Россию. На территории Китая зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в КонституцииРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В Думу внесли поправки в УК об ответственности за нарушения при голосовании по Конституции
Нарушителю может грозить до четырех лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС