ЦИК учитывает ситуацию с коронавирусом перед голосованием по Конституции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России учитывает ситуацию с распространением коронавируса при подготовке к проведению общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции. Об этом журналистам в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы в ЦИК научились анализировать и прогнозировать не только факторы внутрисистемные, но и внешние факторы. Поэтому мы все учитываем в меру нашей возможности. Надеюсь, что не дойдет до нас это [коронавирус], надеюсь, что этот фактор нам не помешает", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, учитывает ли ЦИК ситуацию с коронавирусом при подготовке к проведению голосования.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи инфицирования были выявлены в 46 странах, включая Россию. На территории Китая зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.