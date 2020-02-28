Лавров уверен, что урегулировать ситуацию в Ливии за два-три присеста не получится

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва ценит усилия стран Запада по урегулированию ситуации в Ливии, однако решить эту проблему за два-три присеста не удастся. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, раньше американские и британские коллеги не вели речь о сотрудничестве в этом регионе. "НАТО грубейшим образом извратила резолюцию СБ ООН и вместо бесполетной зоны просто разбомбила Ливию, которую до сих пор невозможно собрать", - обратил внимание глава МИД РФ.

"Мы ценим усилия, которые предпринимают наши коллеги в Германии, Франции, Италии и других странах. Но давайте будем друг с другом честны: собрать эту страну воедино очень и очень непросто, за два-три присеста этого не получится", - подчеркнул Лавров.

Распад Ливии как единого государства произошел в 2011 году после восстания в Бенгази, участники которого получили полную поддержку НАТО. Авиация альянса в течение восьми месяцев (с февраля по октябрь) проводила массированные авиаудары по правительственным силам Муаммара Каддафи. Операция была свернута только после его убийства. С тех пор в Ливии не существует эффективных государственных институтов, в стране с разной интенсивностью идет гражданская война, ее территория превратилась в зону криминального трафика в страны ЕС мигрантов и оружия.