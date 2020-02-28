Лавров призвал политиков США не делать высокомерных заявлений о Второй мировой войне

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал американских политиков отказаться от высокомерных заявлений об исторических событиях, в том числе о Второй мировой войне, и способствовать решению современных глобальных угроз.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, критикуя социализм, фактически вычеркнул Советский Союз из числа держав - победительниц во Второй мировой войне. По его мнению, "свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества".

"Судя по тому, как Америка ведет себя на международной арене, этот луч вполне может оказаться прожектором того самого поезда, который наезжает на всех остальных. Оставим на совести господина Пенса эти заявления, - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции. - Мне кажется, в годовщину святой победы, нашей общей победы, в которую и союзники внесли огромный вклад, по итогам которой была образована ООН, лучше не высокомерно комментировать историю и происходящее в мире сегодня, а сконцентрироваться на универсальности накапливающихся угроз и необходимости диалога по поиску баланса интересов, чтобы отвести мир от опасной черты. Именно на такой диалог нацелена инициатива президента Владимира Путина о проведении саммита глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН".

Как напомнил глава МИД РФ, в январе в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста, говоря об Освенциме, Пенс не упомянул о Красной армии, освободившей этот концлагерь.