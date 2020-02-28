Более 15 тыс. человек уже подали заявки на конкурс "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России. Политика" получили более 15 тыс. заявок на участие в течение трех дней после объявления о запуске конкурса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"За три дня, прошедшие с запуска всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика" - нового проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - организаторы получили более 15 тыс. заявок на участие. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта", - говорится в релизе. В пресс-службе добавили, что за первые сутки существования конкурса зарегистрировались более 8 тыс. участников.

Отмечается, что на данный момент в числе зарегистрированных 15,1% женщин, этот показатель "постепенно растет", по итогам первых суток он составлял 12,7%. "Примерно две трети участников моложе 40 лет - 67,6%, участники в возрасте от 40 до 55 лет составляют 32,4%", - говорится в релизе.

Кроме того, приводится динамика регистрации в федеральных округах. "Наилучшую динамику по отношению к первым суткам регистрации показали: в ДФО - Приморский край, в ПФО - Оренбургская область, в СЗФО - Санкт-Петербург, в СКФО - Республика Дагестан, в СФО - Омская область, в УрФО - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в ЦФО - Москва, в ЮФО - Краснодарский край", - подчеркнули в пресс-службе.

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, чье мнение приводится в материале, считает, что для конкурса, имеющего узкую специализацию, 15 тыс. заявок в первые дни регистрации - "очень серьезная цифра". Такой результат свидетельствует о том, что "многие граждане хотят себя попробовать" в этой сфере.

"Для многих людей этот конкурс поможет ответить на вопрос, стоит ли им реализовывать себя в этом направлении и какая подготовка для этого нужна. Это социальный лифт, благодаря которому в публичную политику со временем сможет прийти больше талантливых людей, да и вообще новых лиц. Как и в случае с исполнительной властью, талантливые руководители создают улучшения в той области, которой они занимаются", - полагает Безручко.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.