Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Баталину замглавы Минтруда

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и соцзащиты. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Баталина является депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2012-2014 и с 2016 года - заместитель секретаря Генсовета "Единой России".