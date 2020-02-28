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Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Баталину замглавы Минтруда

В 2014-2016 годах она занимала пост председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной на пост заместителя министра труда и соцзащиты. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Баталина является депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2012-2014 и с 2016 года - заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБаталина, Ольга Юрьевна
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