Кириенко: конкурсы проектов в области общественно-политических наук в РФ будут продолжены

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Конкурсы на лучшие проекты в сфере общественно-политических наук, организуемые совместно Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), будут продолжены в 2020 году. Об этом в пятницу на подведении итогов конкурсов 2019 года заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сразу могу сказать, что, конечно, его [конкурс] надо продолжать. У нас в планах уже практически на следующей неделе объявлять конкурс следующего года", - сказал Кириенко.

Он также допустил увеличение объема грантового фонда конкурсов, если будут "запрос и потребность". По его словам, кардинально изменить объем фонда не получится, но каждый год его увеличивать "точно можно". Как считает Кириенко, "крайне важно" привлечение специалистов в области общественно-политических наук к анализу, к выработке рекомендаций в рамках конкурса.

"Я согласен, что важно от фундаментальных, теоретических исследований переходить к прикладным. Правильно, согласен полностью. Но, честно говоря, запуская этот проект, мы думали не только о прикладных результатах, в этом смысле интерес представляют не только прикладные исследования. На самом деле просто осмысление происходящих изменений является крайне важным, абсолютно убежден, что запрос на это будет только нарастать", - подчеркнул Кириенко.

По итогам конкурсов 2019 года из почти 1 тыс. работ было поддержано 145 проектов, они стали победителями. По словам председателя совета РФФИ Владислава Панченко, география участников была "достаточно широкая", работы прислали научные коллективы их Центрального, Северо-Западного, Уральского, Приморского, Сибирского федеральных округов, 81% победителей относятся к организациям высшего образования.

О проекте

Победители получат гранты на суммы от 400 тыс. до 3 млн рублей на проведение исследований по 14 темам. Срок реализации научных проектов составляет от восьми до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

В сентябре 2018 года участники третьего съезда Российского общества политологов выступили с идеей проведения конкурсов проектов в области общественно-политических наук. Впоследствии их предложение поддержал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который заверил, что такой механизм будет разработан и реализован.