Страны ОДКБ приветствуют переговорный процесс с талибами, инициированный США

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствуют усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане, в том числе отмечают инициированный Соединенными Штатами переговорный процесс с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан". Об этом говорится в совместном заявлении государств - членов ОДКБ. Его текст размещен в субботу на сайте МИД РФ.

В документе подчеркивается безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане. "[Государства - члены ОДКБ] приветствуют усилия мирового сообщества по достижению мира в Афганистане, в том числе в рамках Московского формата консультаций по Афганистану и стартовавшего в феврале 2019 года Межафганского диалога, отмечают инициированный США переговорный процесс с Движением талибов, а также деятельность Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), - указывается в заявлении. - [Государства - члены ОДКБ] выступают за консолидацию общества, установление внутриполитической стабильности во благо всех афганцев и достижение прочного мира в Афганистане, что будет способствовать укреплению региональной и глобальной безопасности".

Вместе с тем, страны организации обеспокоены напряженной военно-политической обстановкой в Афганистане и возрастающим количеством жертв среди мирного населения в связи с непрекращающимися террористическими атаками по всей стране. "Глубоко обеспокоены присутствием группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и ряда других террористических формирований в Афганистане, считают необходимым активизировать усилия по их нейтрализации, - отмечается в заявлении.

[Страны - члены ОДКБ] убеждены, что с террористической угрозой неразрывно связана проблема производства и контрабанды наркотиков, и обращают внимание на необходимость усиления борьбы с незаконным наркопроизводством и активизации международного сотрудничества по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков из Афганистана".

В свою очередь в ОДКБ продолжат совместную деятельность на афганском направлении с целью противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, исходящим с территории этой страны.

США и талибы планируют подписать в субботу в столице Катара Дохе соглашение о выводе войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране. Участие в церемонии подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео. Ожидается, что со стороны талибов подпись под документом поставит заместитель лидера "Талибана", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. Свидетелем подписания документа от российской стороны выступит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.