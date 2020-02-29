Захарова назвала попыткой шантажа заявления премьера Косова об отмене пошлин против Сербии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Заявления премьера непризнанного Косова Албина Курти об отмене части торговых пошлин на сербские и боснийские товары с 15 марта является не шагом вперед, а попыткой шантажа. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, косовоалбанские лидеры уже давно манипулируют пошлинами на сербские товары, добиваясь от Сербии признания односторонне провозглашенного государственного суверенитета Косова. "Введенные ограничения остаются при этом одним из главных препятствий для возобновления диалога Белград-Приштина, - отметила Захарова. - Несмотря на благообразную подачу господином Курти своей новой инициативы, речь идет вовсе не о шаге вперед, призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа. Понятно, что эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косова и лишь отдаляет его".

Захарова также призвала коллег из Евросоюза вместо скоропалительных приветствий в адрес решения премьера Косова добиваться от косоваров "полной и безусловной отмены пошлин на сербские товары, равно как и выполнения всех ранее принятых обязательств, прежде всего, насчет создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова".

Ранее Курти заявил об отмене части торговых пошлин на сербские и боснийские товары с 15 марта, а также об их полной отмене на три месяца с 1 апреля. В то же время глава косовского кабмина отметил, что торговые пошлины будут введены вновь с 15 июня, если Белград не прекратит лоббировать кампанию по отзыву признания косовской независимости.