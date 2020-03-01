Зампред правительства Якутии Алексей Стручков возглавил компанию "Якутскэнерго"

ТАСС, 1 марта. Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков с понедельника переходит в компанию "Якутскэнерго" в качестве генерального директора. Об этом в воскресенье сообщил в Instagram губернатор республики Айсен Николаев.

"Поздравляю Алексея Александровича Стручкова с назначением на должность генерального директора ПАО "Якутскэнерго" и благодарю Александра Степановича Слоика, много лет работавшего на этом посту [генерального директора компании]. С уверенностью могу сказать, что назначение Алексея Александровича на столь ответственную должность является заслуженным признанием его высочайшего профессионализма и исключительных деловых качеств", - написал в Instagram Николаев и поблагодарил Стручкова за работу первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Информация о том, кто займет пост Стручкова в правительстве, пока не сообщается.

Алексей Стручков родился 30 июля 1967 года в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса Якутской АССР. Свою карьеру начал в 1988 с должности чертежника-конструктора института "Якутагропромэнерго". В дальнейшем прошел путь от главного специалиста, заместителя начальника ТПО управления ЖКХ администрации города Якутска до министра промышленности, а затем министра экономического развития Якутии. В 2010 году был назначен первым заместителем председателя правительства Якутии, в 2017 году ушел на должность заместителя гендиректора "Якутскэнерго", а в 2018 году вернулся на прежнюю должность в правительство.

В правительстве Якутии Стручков курировал вопросы финансовой, бюджетной, экономической и налоговой политики, административно-территориального устройства, а также разработки государственных программ, формирование инвестиционной программы республики, контрактной системы в сфере закупок для государственных нужд, организации предоставления государственных (муниципальных) услуг в республике, статистики банковской и страховой деятельности, ценовой и тарифной политики, занятости и баланса трудовых ресурсов.