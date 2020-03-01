МИД России прокомментировал задержание в Турции сотрудников Sputnik

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском ведомстве, нападение на сотрудников агентства Sputnik и их последующее задержание является вопиющим нарушением их прав.

"Нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов", - подчеркнули в министерстве.

"По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - добавили в МИД.​​​