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МИД России прокомментировал задержание в Турции сотрудников Sputnik

В ведомстве призвали власти Турции прояснить сложившуюся ситуацию и обеспечить безопасность российских журналистов
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии российского внешнеполитического ведомства.

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"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском ведомстве, нападение на сотрудников агентства Sputnik и их последующее задержание является вопиющим нарушением их прав. 

"Нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов", - подчеркнули в министерстве.

"По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - добавили в МИД.​​​

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