Иран не сообщал посольству РФ в Тегеране о встрече с Турцией и Сирией без России

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Иранская сторона не сообщала российскому посольству РФ в Тегеране деталей предложения о встрече Тегерана, Дамаска и Анкары по Сирии без участия России. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Нет, нам ничего не известно об этом", - сказал он.

Предложение о проведении трехсторонней встречи озвучил в субботу президент Ирана Хасан Роухани. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который проводился на фоне столкновений в Сирии.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.