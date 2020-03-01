Источник: ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ответные меры в отношении турецких медиа последуют в скором времени. Об этом заявил ТАСС в воскресенье дипломатический источник в Москве в связи с задержанием в Турции сотрудников новостного агентства Sputnik.

"Ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать", - отметил собеседник агентства.

Ранее МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием 29 февраля в Анкаре трех журналистов турецкого бюро Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ, которые ранее подверглись нападениям со стороны агрессивно настроенных митингующих.