{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать

Ранее МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех журналистов турецкого бюро Sputnik

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ответные меры в отношении турецких медиа последуют в скором времени. Об этом заявил ТАСС в воскресенье дипломатический источник в Москве в связи с задержанием в Турции сотрудников новостного агентства Sputnik.

"Ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать", - отметил собеседник агентства.

Ранее МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием 29 февраля в Анкаре трех журналистов турецкого бюро Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ, которые ранее подверглись нападениям со стороны агрессивно настроенных митингующих.

 

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
В Москве состоялся учредительный съезд партии "Новые люди"
Центральный совет партии возглавила председатель лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС