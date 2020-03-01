Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве кроме ситуации в Сирии, могут обсудить и урегулирование в Ливии. Такое мнение выразил в воскресенье в разговоре с корреспондентом ТАСС директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.

По словам эксперта, с учетом текущей ситуации в Идлибе, очевидно, что Сирия будет в центре внимания лидеров, но ливийский вопрос может возникнуть. Хотя турецкая сторона своими последними действиями пытается улучшить позиции перед саммитом и продемонстрировать России, что "ее карты лучше, ставки серьезные и к этому надо соответствующе относиться при достижении договоренности", но это не означает, что Анкара отказывается сотрудничать с Москвой и намерена идти своим путем.

"Ливия может оказаться опять в центре внимания в случае, если Путин и Эрдоган достигнут нового взаимного понимания по Идлибу, например, какие-то новые линии раздела. Самая главная проблема, которая волнует Россию - это нахождение в сирийской провинции крайне радикальных исламистов, которые способны на всякое и там, и за ее пределами", - пояснил аналитик.

Он напомнил о существующем опыте переброса протурецких боевиков из Сирии в Ливию. "Для того, чтобы фактически нейтрализовать в Сирии, отвлечь их, чтобы они чем-то были заняты, уже есть, я не исключаю, что нечто подобное будет применено по крайней мере к части формирований, которые сейчас воюют в Идлибе. В этом плане Ливия может заменить Идлиб собой, потому что Идлиб был территорией, куда канализировали всех боевиков с других территорий во время предыдущей фазы в Сирии. Теперь в сирийских границах таких территорий больше не осталось, так что теперь Ливия может стать заменителем", - указал Лукьянов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что стороны понимают безальтернативность диалога и необходимость выработки плана действий, но не столько совместных, сколько параллельных, которые бы учитывали взаимные интересы. "Интересы эти надо каждый раз согласовывать заново, потому что договоренности, которые были осенью 2018 года по Идлибу в Сочи, частично не сработали, а частично устарели. Поэтому сейчас эта встреча будет о каких-то новых разделах, но, я думаю, это будет очень тяжело", - продолжил он.

По мнению эксперта, "сейчас все на взводе, особенно турецкая сторона". Эрдоган, считает политолог, попал в довольно сложную ситуацию, так как, с одной стороны, турецкий лидер дает понять России, что его должны воспринимать всерьез, но при этом находится в некоторой изоляции. "НАТО крайне вяло отреагировала, Иран вообще высказался негативно, а арабские страны в общем-то очень сильно раздражены тем, что Турция чрезмерно вмешивается в арабские дела. Эрдоган в странном положении, потому что он ведет некую переговорную дуэль с Путиным, но говорить ему больше не с кем",- заключил Лукьянов.