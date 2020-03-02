В комитет Думы внесли поправки о процедуре лишения неприкосновенности экс-президентов РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа депутатов и членов Совета Федерации в понедельник внесла поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые уточняют порядок снятия неприкосновенности с бывших президентов РФ. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предлагается распространить положения статьи 93 Конституции (об отрешении президента от должности - прим. ТАСС) на процедуру лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. Поправками уточняется, что указанная процедура предусматривается не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности", - сказал Крашенинников.

Он заметил, что речь идет о "корреспондирующем изменении в соответствии с поддержанными ранее комитетом поправками".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 19 февраля поддержал поправку к Конституции РФ, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов России. Согласно ей, президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии экс-лидерам страны устанавливаются федеральным законом. При этом бывшие главы государства могут быть лишены неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности (статья 93 Конституции РФ).

Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе.

Ожидается, что второе чтение законопроекта о внесении изменений в основной закон состоится на заседании Госдумы 10 марта. 2 марта завершается срок внесения в комитет поправок к документу.