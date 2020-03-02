20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: Дума придает большее значение развитию межпарламентских контактов с Финляндией

Председатель Госдумы также поблагодарил финских коллег за поддержку делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума придает большое значение развитию отношений с парламентом Финляндии. Об этом в понедельник заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном.

"Мы придаем большое значение развитию отношений в рамках парламентского измерения с нашими коллегами из Финляндии", - подчеркнул Володин. Он также поблагодарил финских коллег за поддержку делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ванханен со своей стороны указал на важность участия России в Совете Европы.

"Нам необходимо перезагрузить отношения наших парламентов и строить их в более содержательных форматах", - призвал своего коллегу Володин. По его словам, "одна из будущих встреч депутатов России и Финляндии может быть посвящена теме экологии", которая волнует обе страны.

Говоря про диалог РФ с Евросоюзом, Володин заметил, что "разногласия неизбежны", когда речь идет о развитии отношений. "Мы должны найти мудрость преодолеть эти разногласия. Выстраивая отношения в тех сферах, где их у нас либо нет, либо минимальное количество, а дальше уже развивая отношения, следуя принципам невмешательства в дела суверенных государств, выстраивать отношения на принципах дружбы, уважения, тогда у нас все получится", - отметил спикер Думы.

"Мы исходим из того, что диалог должен быть всегда, даже в самых непростых ситуациях, придаем большое значение межпарламентским коммуникациям, развитию парламентского измерения и наполнению его конкретным содержанием для того, чтобы больше было эффективности от наших встреч", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что для парламентариев крайне важен диалог с коллегами. "Мы представляем народы, если только этот диалог прерывается по чьей-то вине, это, если хотите, плохой сигнал, надо говорить о том, что политики утратили способность вести диалог, это говорит уже об отсутствии в том числе квалификации", - отметил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичФинляндияРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в Конституции
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что срок приема поправок к законопроекту больше продлеваться не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС