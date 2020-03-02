Володин: Дума придает большее значение развитию межпарламентских контактов с Финляндией

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума придает большое значение развитию отношений с парламентом Финляндии. Об этом в понедельник заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном.

"Мы придаем большое значение развитию отношений в рамках парламентского измерения с нашими коллегами из Финляндии", - подчеркнул Володин. Он также поблагодарил финских коллег за поддержку делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ванханен со своей стороны указал на важность участия России в Совете Европы.

"Нам необходимо перезагрузить отношения наших парламентов и строить их в более содержательных форматах", - призвал своего коллегу Володин. По его словам, "одна из будущих встреч депутатов России и Финляндии может быть посвящена теме экологии", которая волнует обе страны.

Говоря про диалог РФ с Евросоюзом, Володин заметил, что "разногласия неизбежны", когда речь идет о развитии отношений. "Мы должны найти мудрость преодолеть эти разногласия. Выстраивая отношения в тех сферах, где их у нас либо нет, либо минимальное количество, а дальше уже развивая отношения, следуя принципам невмешательства в дела суверенных государств, выстраивать отношения на принципах дружбы, уважения, тогда у нас все получится", - отметил спикер Думы.

"Мы исходим из того, что диалог должен быть всегда, даже в самых непростых ситуациях, придаем большое значение межпарламентским коммуникациям, развитию парламентского измерения и наполнению его конкретным содержанием для того, чтобы больше было эффективности от наших встреч", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что для парламентариев крайне важен диалог с коллегами. "Мы представляем народы, если только этот диалог прерывается по чьей-то вине, это, если хотите, плохой сигнал, надо говорить о том, что политики утратили способность вести диалог, это говорит уже об отсутствии в том числе квалификации", - отметил Володин.