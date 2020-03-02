Лавров обсудил с председателем Политбюро ХАМАС ситуацию вокруг Газы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник с главой Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе встречи были предметно обсуждены пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, - информировали в министерстве. - Рассмотрены также различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе".

В этот же день в российском дипведомстве состоялись развернутые консультации спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с Ханией.