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Отставки и назначения

Путин назначил Анатолия Супруновского заместителем главы МЧС

Супруновский курирует в ведомстве работу департамента надзорной деятельности и профилактической работы и управление безопасности людей на водных объектах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Анатолий Супруновский назначен заместителем главы МЧС России, говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору", - говорится в указе.

До своего назначения Супруновский был начальником Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС, а затем руководил Академией Государственной противопожарной службы в Москве. Несколько месяцев до издания указа Супруновский был временно исполняющим обязанности замминистра. На этом посту он сменил Игоря Кобзева, который стал врио губернатора Иркутской области. Супруновский курирует в министерстве работу департамента надзорной деятельности и профилактической работы и управление безопасности людей на водных объектах.

В новость была внесена правка (19:01 мск) – уточняется должность Супруновского в третьем абзаце, верно - врио замминистра.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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