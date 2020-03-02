20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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МИД РФ: соглашение между США и талибами является шагом к прекращению войны в Афганистане

В ведомстве считают, что соглашение запустит межафганские переговоры по постконфликтному обустройству страны

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва приветствует подписание мирного соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана, считает его важным шагом для прекращения войны в исламской республике. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Церемония подписания состоялась 29 февраля в Катаре. "Российская сторона приветствует это событие, знаменующее собой важный шаг на пути прекращения войны и скорейшего запуска межафганских переговоров по постконфликтному обустройству страны", - подчеркнули в дипведомстве.

От России на церемонии подписания соглашения присутствовал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщили в министерстве, на полях мероприятия российский дипломат провел встречи с главой катарского политического офиса талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

В соответствии с подписанным в субботу в столице Катара соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через четыре с половиной месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. После выполнения талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие месяцы.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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