ЦИК 4 марта рассмотрит вопрос о распределении бюджета на голосование по Конституции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 4 марта планирует рассмотреть вопрос, касающийся распределения бюджетных средств на организацию общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

Согласно проекту повестки заседания ЦИК, опубликованному на сайте комиссии во вторник, первым стоит вопрос "о распределении средств федерального бюджета, выделенных ЦИК РФ на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ".

Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о размерах и порядке выплаты вознаграждений, а также принять порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского голосования.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей. По его словам, ЦИК не позднее чем через 10 дней должен распределить эти средства.