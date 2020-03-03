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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК 4 марта рассмотрит вопрос о распределении бюджета на голосование по Конституции

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что на подготовку и проведение общероссийского голосования выделено 14,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 4 марта планирует рассмотреть вопрос, касающийся распределения бюджетных средств на организацию общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

Согласно проекту повестки заседания ЦИК, опубликованному на сайте комиссии во вторник, первым стоит вопрос "о распределении средств федерального бюджета, выделенных ЦИК РФ на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ".

Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о размерах и порядке выплаты вознаграждений, а также принять порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского голосования.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей. По его словам, ЦИК не позднее чем через 10 дней должен распределить эти средства.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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