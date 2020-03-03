20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Источник: в Госдуму внесли поправку к Конституции о федеральных территориях

Ожидается, что поправку рассмотрят на заседании комитета по госстроительству и законодательству 3 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поправка об особых федеральных территориях к законопроекту о внесении изменений в Конституции РФ поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в комитете.

По словам собеседника агентства, поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях. Как ожидается, она будет рассмотрена на заседании комитета 3 марта.

28 февраля глава комитета Павел Крашенинников заверял, что поправка никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств. Планируемая конституционная норма, пояснил Крашенинников, скорее всего, коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований.

С инициативой разработки поправки о федеральных территориях выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что в случае внесения положения о федеральных территориях в основной закон к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лавров: заявления Пристайко по Донбассу прямо противоречат минским соглашениям
Глава российского МИД заявил, что направил Парижу и Берлину обращения с призывами повлиять на Киев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС