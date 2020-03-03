Источник: в Госдуму внесли поправку к Конституции о федеральных территориях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поправка об особых федеральных территориях к законопроекту о внесении изменений в Конституции РФ поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в комитете.

По словам собеседника агентства, поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях. Как ожидается, она будет рассмотрена на заседании комитета 3 марта.

28 февраля глава комитета Павел Крашенинников заверял, что поправка никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств. Планируемая конституционная норма, пояснил Крашенинников, скорее всего, коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований.

С инициативой разработки поправки о федеральных территориях выступил член рабочей группы по Конституции, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что в случае внесения положения о федеральных территориях в основной закон к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.