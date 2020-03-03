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Сирийско-турецкий конфликт
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Лавров: встреча Путина и Эрдогана может поспособствовать выполнению соглашений по Идлибу

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Москва надеется, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана исправит ситуацию с выполнением договоренностей по провинции Идлиб. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"[Договоренности РФ и Турции по Идлибу], к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, о чем условились", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия не может содействовать решению проблемы миграции из Сирии за счет прекращения борьбы с терроризмом. 

"Мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политические деятели в Европе", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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