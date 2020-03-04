МИД РФ: включение Индии и Пакистана в ДНЯО будет катастрофично для договора

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Присоединение Индии и Пакистана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) означало бы признание их ядерными державами, что станет катастрофичным для соглашения. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Ни в коем случае нельзя в контексте ДНЯО говорить о том, что можно вести дело к присоединению Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав. Признание такое было бы катастрофичным для самого договора", - сказал он.

По его словам, работа "ведется в плане глобализации договора". "Естественно, официальной позицией РФ является то, что мы стремимся к тому, чтобы договор охватывал все государства в мире. Но это делать не всегда просто, здесь, естественно, требуется исходить из той ситуации, которая реально складывается в нашем мире. В целом надо отметить, что и Индия, и Пакистан, в принципе, позитивно относятся к ДНЯО, не являясь участниками данного соглашения", - отметил Ермаков.

Конференция по ДНЯО

Обзорная конференция по ДНЯО в апреле не должна обязательно увенчаться подписанием итогового документа, у РФ нет таких иллюзий, добавил Ермаков. "Замахиваться сейчас на какой-то документ и строить по этому поводу иллюзии, что вдруг прибудут делегации государств на обзорную конференцию и там разрешат весь комплекс проблем, накапливавшийся многие десятилетия, наверное, не стоит. Это бред. Именно такие иллюзии могут способствовать подрыву договора, а не его укреплению ", - сказал Ермаков.

По его словам, подписавшие ДНЯО страны не брали на себя обязательств вырабатывать какие-то итоговые полноформатные договоренности на обзорных конференциях. Он добавил, что в случае, если итоговый документ в этот раз не будет подписан, Россия просто будет и дальше работать по укреплению ДНЯО и следить за исполнением обязательств всеми участниками договора.

По его словам, Россия, США и Великобритания - страны - депозитарии ДНЯО - опубликуют закрытые материалы, связанные с подготовкой соглашения на годовщину его подписания. "Завтра в годовщину вступления договора в силу на интернет-портале министерства иностранных дел будут размещены материалы, будет размещена электронная версия брошюры с подборкой ранее не публиковавшихся документов, связанных с подготовкой и подписанием договора", - сказал Ермаков.

"Два других депозитария - США и Великобритания - также намерены опубликовать свои рассекреченные материалы", - добавил он.

ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).