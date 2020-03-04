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МИД РФ призвал воздержаться от несбалансированных оценок ситуации в Боснии и Герцеговине

Поиск решений по всем актуальным вопросам должен вестись самими боснийцами без искусственного навязывания каких-либо рецептов извне, указали в дипведомстве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия призывает зарубежных партнеров воздержаться от оценок, чреватых дальнейшим осложнением обстановки в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Последовательно выступаем за поощрение внутрибоснийского диалога на началах равноправия, взаимного уважения и ориентированности в будущее. Надеемся, что все заинтересованные в устойчивой стабилизации в Боснии и Герцеговине зарубежные партнеры будут способствовать наведению мостов между боснийскими сторонами и расширению конструктивной повестки дня, воздерживаться от несбалансированных оценок, чреватых дальнейшим осложнением обстановки", - отметили в министерстве.

В МИД РФ констатировали, что в Боснии и Герцеговине на фоне очевидного дефицита доверия между представителями трех государствообразующих народов страны - бошняков, сербов и хорватов - вновь обострились разногласия относительно путей осуществления ключевых реформ в области правосудия.

"Исходим из того, что поиск решений по всем актуальным вопросам должен вестись самими боснийцами строго в рамках, установленных Мирным (Дейтонским) соглашением 1995 года, без искусственного навязывания каких-либо рецептов извне", - подчеркнули в министерстве. В этой связи Москва призывает находящиеся в Боснии и Герцеговине международные присутствия, включая аппарат высокого представителя, делегацию Евросоюза и Миссию ОБСЕ, "неукоснительно руководствоваться в работе своими мандатами и затвержденной руководящим комитетом совета по выполнению мирного соглашения стратегией местной ответственности за происходящее в стране".

В министерстве добавили, что недавнее внесение в парламентскую процедуру предложений по оптимизации порядка формирования конституционного суда страны "полностью соответствует букве Дейтона и согласованным ранее самими боснийцами приоритетам в сфере юстиции". "Рассчитываем, что все ведущие политические силы в Боснии и Герцеговине внесут необходимый вклад в продвижение этой законодательной инициативы, направленной на укрепление суверенитета и демократического потенциала Боснии и Герцеговины", - указали в российском дипведомстве.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссия
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