Лавров подтвердил Зарифу готовность РФ помочь в борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду подтвердил главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу готовность Москвы помочь в борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора министров.

"С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему распространению", - информировали в министерстве.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также сирийское урегулирование. "Состоялся предметный разговор по актуальным международным темам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и сирийское урегулирование в контексте договоренностей стран - гарантов астанинского формата", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы двусторонней повестки.