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Посольство РФ: намечены перспективы восстановления контактов с парламентариями Британии

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин вновь подчеркнул открытость России к равноправному, уважительному диалогу

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Перспективы восстановления контактов между российскими и британскими парламентариями были намечены на встрече посла РФ в Великобритании Андрея Келина с членами межпартийной группы британского парламента по России. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду посольством РФ в Соединенном Королевстве.

"Намечены перспективы восстановления контактов между парламентариями двух стран, - указывается в документе. - Андрей Келин вновь подчеркнул открытость России к равноправному, уважительному диалогу, в том числе в парламентском измерении. Декабрьская поездка в Москву группы членов Палаты лордов - новое тому подтверждение".

Встреча с послом прошла во вторник. В ней приняли участие как члены Палаты общин, так и Палаты лордов британского парламента, представляющие все основные политические партии страны. Состоялся обмен мнениями "по широкому кругу вопросов, включая российско-британские отношения, европейскую безопасность, актуальные проблемы международной повестки дня". Темой обсуждения стала также ситуация в Сирии.

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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