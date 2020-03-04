Посольство РФ: намечены перспективы восстановления контактов с парламентариями Британии

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Перспективы восстановления контактов между российскими и британскими парламентариями были намечены на встрече посла РФ в Великобритании Андрея Келина с членами межпартийной группы британского парламента по России. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду посольством РФ в Соединенном Королевстве.

"Намечены перспективы восстановления контактов между парламентариями двух стран, - указывается в документе. - Андрей Келин вновь подчеркнул открытость России к равноправному, уважительному диалогу, в том числе в парламентском измерении. Декабрьская поездка в Москву группы членов Палаты лордов - новое тому подтверждение".

Встреча с послом прошла во вторник. В ней приняли участие как члены Палаты общин, так и Палаты лордов британского парламента, представляющие все основные политические партии страны. Состоялся обмен мнениями "по широкому кругу вопросов, включая российско-британские отношения, европейскую безопасность, актуальные проблемы международной повестки дня". Темой обсуждения стала также ситуация в Сирии.